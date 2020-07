Referendum ed elezioni 20 e 21 settembre. Stop lezioni in alcune scuole

Si voterà il 20 e 21 settembre, come già anticipato dalla nostra redazione. Il decreto relativo al referendum confermativo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 luglio 2020. In alcune scuole ci sarà di nuovo lo stop alle lezioni per alcuni giorni, perché sedi dei seggi elettorali.

“Ritenuto di far coincidere la data del referendum confermativo con quella delle elezioni suppletive e delle elezioni amministrative in considerazione di esigenze di contenimento della spesa anche connesse alle misure precauzionali individuate per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio, i comizi per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali 03 della regione Sardegna e 09 della regione Veneto sono convocati per i giorni di domenica 20 settembre e di lunedi’ 21 settembre 2020“.

E’ quanto stabilito nel decreto n. 180 del 18 luglio 2020.

Con decreto ministeriale del 15 luglio 2020 sono state fissate, sempre per domenica 20 e lunedì 21 settembre, le prossime elezioni amministrative. Gli eventuali ballottaggi si terranno 15 giorni dopo: domenica 4 e lunedì 5 ottobre. Circolare

Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

Saranno interessate solo le scuole seggio elettorale.

Sulla questione elezioni e stop lezioni a scuola si era aperto un ampio dibattito. La ministra Azzolina ha ufficializzato l’inizio del nuovo anno scolastico il 14 settembre, firmando pochi giorni fa l’ordinanza, ma ha anche chiesto che “Enti locali e Lamorgese valutino sedi alternative alle scuole“.

Quasi tutte le Regioni hanno intanto deliberato per l’inizio delle lezioni il 14 settembre, anche la Campania che si era inizialmente opposta proprio per lo stop in alcune scuole dovuto ai seggi elettorali. In Puglia si partirà invece il 24 settembre. Calendario scolastico 2020/21

Il messaggio della Prefettura di Torino pubblicato dall’Usr Piemonte