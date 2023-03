Recupero scatto stipendiale 2013: “Le scuole non possono fare nulla”. La nota di Anquap Di

L’Anquap, in una nota, precisa di aver ricevuto un notevole numero di richieste di chiarimento riguardo al mancato riconoscimento del 2013 ai fini della progressione di carriera.

Si precisa che tale questione non riguarda solo una singola scuola, ma l’intero comparto dell’istruzione e della ricerca – sezione scuola – a causa delle vigenti disposizioni di legge (moratoria contrattuale 2010/2012 con estensione al 2013) e delle norme contrattuali solo parzialmente intervenute.

È stato possibile recuperare il 2010 attraverso le economie derivanti dal taglio del personale disposto dalla Riforma Brunetta/Gelmini a partire dall’a.s. 2009/2010. Gli anni 2011 e 2012 sono stati recuperati rispettivamente con il CCNL 13/3/2013 e il CCNL 7/8/2014, facendo ricorso anche alla riduzione dei finanziamenti del fondo MOF.

Le singole scuole non possono adottare alcuna azione per risolvere la questione. Non è richiesta una risposta ufficiale e non è necessario comunicare al Ministero una questione che è già perfettamente nota al Governo, ai Ministeri competenti e ai sindacati.

Infine, si osserva che la responsabilità della gestione delle istituzioni scolastiche ricade sui legali rappresentanti e responsabili e, qualora necessario, saranno essi a doversi preoccupare della diffida.

