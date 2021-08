Recupero e sviluppo apprendimenti, in Lombardia 6 milioni per studenti di scuola media e superiore Di

Ammontano a 6 milioni di euro le risorse stanziate da Regione Lombardia e destinate a finanziare progetti di recupero e di sviluppo degli apprendimenti degli studenti delle scuole medie e superiori, statali e paritarie.

“Da due anni – ha detto l’assessore all’Istruzione di Regione Lombardia Fabrizio Sala – il mondo della scuola sta vivendo un periodo estremamente complicato, che ha inciso anche sulle opportunità di apprendimento e di socialità degli studenti. Una difficoltà che rischia di aggravare anche i fenomeni di abbandono scolastico, con cali di motivazione nell’apprendimento e incremento delle situazioni di emarginazione“.

“Per questo – ha proseguito – abbiamo deciso di rispondere con un intervento straordinario, una misura da 6 milioni di euro per finanziare progetti di recupero e di sviluppo degli apprendimenti attraverso percorsi di istruzione e formazione in grado di favorire l’aggregazione e la socializzazione, l’espressione dei propri talenti e delle proprie potenzialità“.

“Si tratta di una misura – ha aggiunto Sala – che privilegia la centralità degli studenti, primi destinatari dei fondi, che possono scegliere liberamente il loro percorso formativo extra tra quelli a disposizione“.

Due le linee di attività finanziate da Regione Lombardia: attività di recupero e approfondimento degli apprendimenti, finalizzate al contrasto alla povertà educativa e attività di sviluppo degli apprendimenti, finalizzate al recupero della socialità e alla valorizzazione dei talenti.

Potranno essere formati gruppi di studenti fino ad un massimo di 8, seguiti con continuità da un docente-tutor che sia anche responsabile della personalizzazione degli interventi di istruzione, educazione e formazione degli studenti, da condividere, monitorare e valutare con le famiglie. La partecipazione degli studenti e delle loro famiglie è su base volontaria.

Per ciascuno studente, si legge su Ansa, è prevista l’erogazione di un voucher formativo, differenziato in base alla durata del percorso formativo: 225 euro a studente per percorsi di 15 ore, 375 euro per percorsi di 25 ore, 600 euro per percorsi di 40 ore.