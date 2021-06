Reclutamento docenti, Piccoli Nardelli (PD): “Evitare di formare nuovo precariato” Di

”La scuola, l’istruzione, la formazione, la ricerca, sono al centro dell’impegno parlamentare del Partito democratico. Siamo convinti, e l’abbiamo più volte sottolineato in Aula, che una volta superata la fase più drammatica della pandemia, questa possa essere un’occasione storica per rilanciare e riformare il nostro sistema educativo. Insieme ai provvedimenti già discussi alla Camera e a quelli all’esame della commissione Cultura, anche nel decreto Sostegni bis il nostro lavoro è stato quello di migliorare il testo con l’apporto delle nostre idee per il mondo dell’istruzione”.

Lo dichiara Flavia Piccoli Nardelli, della presidenza del Gruppo Pd alla camera.

”Per questo crediamo sia importante mettere in sicurezza l’inizio del prossimo anno scolastico, come il presidente Draghi si è impegnato a fare, proponendo un sistema di reclutamento che eviti il formarsi di nuovo precariato”, ha proseguito la dem.

“Il Pd ha sempre pensato che reclutamento e formazione vadano tenuti strettamente legati. Puntare, dunque, su prove metodologico-didattiche al termine di percorsi di formazione e di tirocinio. Gli emendamenti che abbiamo presentato tengono conto di questi obiettivi”, conclude.