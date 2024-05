Realizza i tuoi progetti con Cinemainclasse: piattaforma streaming e materiali didattici per le tue attività durante l’anno scolastico e nel periodo estivo

Per partecipare al Piano Estate 2023/2024 – 2024/2025, molte scuole hanno scelto di includere nella loro proposta progettuale i servizi di Cinemainclasse.

I servizi inclusi permettono di organizzare attività di apprendimento coinvolgenti, non solo durante l’anno scolastico ma anche nel periodo estivo.

I servizi di Cinemainclasse

Cinemainclasse è la soluzione pensata per supportare i docenti nella realizzazione di attività incentrate sui film per le scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado.

Attivando Cinemainclasse, la scuola sarà guidata:

nella pianificazione delle attività e scelta dei film idonei nel reperimento degli strumenti per attuare il progetto nell’impiego personalizzato dei materiali per le attività pre e post visione

Servizi pre-visione

Effettuata l’attivazione, i docenti accedendo all’area riservata potranno:

consultare il calendario delle ricorrenze per strutturare al meglio la programmazione;

visionare le schede dei film, con informazioni sull’opera e indicazioni per la visione;

accedere ai percorsi tematici già strutturati e predisposti.

Grazie ai percorsi tematici, i docenti potranno accedere a laboratori completi e già predisposti, incentrati su specifiche tematiche di rilievo come il bullismo, educazione ambientale, educazione affettiva ecc. Ciascun percorso indica i film da visionare in base al tema scelto, differenziati per fascia d’età.

Servizi per la visione

La Piattaforma Streaming MPLCgo, pratica ed intuitiva, consente di accedere in modo facile e veloce allo streaming del film, offrendo al personale l’opportunità di utilizzare uno strumento scolastico che non richiede l’accesso ad abbonamenti personali. La piattaforma consente di vedere le opere nei diversi audio disponibili e con sottotitoli.

Servizi post-visione

I docenti ed il personale addetto alla direzione delle attività possono accedere, per ciascuna opera in catalogo, ai materiali didattici a supporto della visione: dalle schede dei film (filtrabili per età, tematica e materia) o all’interno dei percorsi. È possibile accedere ai materiali didattici, comprensivi di esercitazioni ed attività di comprensione del film, schede di verifica in lingua straniera, spunti per dibattiti, tracce di temi, approfondimenti per materia e tematica.

Quali tipologie di azioni sviluppare con Cinemainclasse

Di seguito alcuni esempi pratici di come i servizi di Cinemainclasse possano essere impiegati per implementare progetti su tematiche specifiche, integrabili anche nella proposta progettuale da presentare nel Piano Estate.

Migliorare l’apprendimento della lingua madre e straniera

L’integrazione dei film a supporto delle attività scolastiche ed extrascolastiche permette agli studenti di affinare capacità linguistiche. I docenti possono utilizzare MPLCgo per proiettare film in lingua italiana e straniera (anche con sottotitoli)al fine migliorare la comprensione della lingua, ampliare un vocabolario sempre più ricercato, sviluppare abilità di scrittura attraverso lo svolgimento di temi legati al film, e potenziare le capacità di esposizione orale grazie agli spunti di riflessione forniti.

Approfondire gli elementi della matematica – scienza – tecnologia attraverso visioni tematiche

Per arricchire l’esperienza di apprendimento degli studenti e promuovere la comprensione dei concetti matematici, scientifici e tecnologici, è possibile avvalersi dell’ausilio di opere cinematografiche che consentano agli studenti di avvicinarsi e conoscere le figure storiche di spicco, le scoperte scientifiche e le principali innovazioni tecnologiche. Attraverso l’utilizzo dei materiali didattici già sviluppati e lo svolgimento delle attività di gruppo sulla visione del film si possono approfondire le conquiste scientifiche e le innovazioni tecnologiche e discutere di come queste abbiano influito sul presente.

Realizzare percorsi di educazione civica

L’organizzazione di gruppi di lavoro dedicati alla visione, analisi e dibattito di film, selezionati in base ai principali temi legati all’educazione civica, costituisce un prezioso strumento per sensibilizzare gli studenti, permettendo loro di acquisire consapevolezza e di strutturare la propria coscienza sociale.

Ogni docente ha la possibilità di trovare l’opera adatta ai propri studenti per approfondire aspetti sociali, economici, giuridici e politici, e realizzare: discussioni guidate, simulazioni di dibattiti, elaborazione di progetti di impegno civico e la realizzazione di elaborati sull’esperienza svolta.

Apprendere i valori legati allo sport attraverso l’educazione fisica: tra pratica e visione

I progetti che coniugano l’attività fisica con la visione di film incentrati sullo sport, caratterizzati dal notevole valore educativo e ispirazionale, offrono ai giovani un’esperienza completa e coinvolgente.

Affiancando la visione di opere, è più semplice ed immediato trasmettere valori come il rispetto reciproco, la lealtà, lo spirito di collaborazione e di integrazione, mostrando come lo sport possa essere un mezzo per superare sfide personali e collettive.

