Rara orchidea selvatica scoperta nel giardino di una scuola: una lezione di biodiversità per gli studenti

Una straordinaria scoperta ha trasformato il giardino della scuola dell’Istituto Comprensivo Camaiore 3 in un laboratorio a cielo aperto. Durante la messa a dimora di alcuni alberi, è stata identificata la presenza della Serapias neglecta, una rara orchidea selvatica conosciuta come “Serapide trascurata”.

La specie, protetta dalla Convenzione di Washington e classificata come “vicina alla minaccia di estinzione”, ha scelto proprio questo piccolo giardino come habitat, offrendo un’opportunità unica di apprendimento e sensibilizzazione per gli studenti.

La scoperta, del tutto casuale, è stata fatta da un’esperta del Consorzio di Bonifica, che ha notato la delicata fioritura dell’orchidea. L’entusiasmo ha contagiato subito la scuola, con il dirigente Riccardo Rolle che ha coinvolto la docente Cristina Bulgheri e una classe di studenti in un progetto di protezione. La Serapias neglecta, infatti, ha bisogno di condizioni molto specifiche per crescere, tra cui la presenza di una seconda specie simbionte che le fornisca il giusto nutrimento.

Gli studenti, trasformati in piccoli botanici, hanno censito e protetto le orchidee con una rete, evitando il taglio dell’erba per permettere il completamento del ciclo vitale della pianta. “I ragazzi e la loro insegnante hanno reagito con entusiasmo e curiosità”, spiega il dirigente Rolle, “e hanno iniziato una specie di caccia al tesoro perlustrando i prati della nostra scuola in cerca di altri esemplari”.

La Serapias neglecta è una specie poco diffusa, presente solo in alcune zone del Sud della Francia, in Liguria, Toscana, Emilia Romagna e sulla costa orientale dell’Adriatico. La sua popolazione è in declino a causa della conversione dei suoli e dell’inquinamento. La scoperta di circa venti esemplari nel piccolo giardino della scuola materna di Camaiore è quindi un evento eccezionale.

“La biodiversità dei prati e anche dei nostri giardini è straordinaria“, commenta a Versilia Post il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi, sottolineando l’importanza di iniziative come il progetto di forestazione promosso dal Consorzio, che coinvolge le scuole nella piantumazione di alberi e arbusti. La scoperta della Serapias neglecta rappresenta una preziosa lezione per le nuove generazioni, un invito a conoscere e proteggere il fragile ecosistema che ci circonda.