Ragazzo autistico si diploma insieme alla madre. Lo ha seguito a scuola per 5 anni

Quando l’amore di una mamma supplisce alle “mancanze” della scuola. Succede a Cividale del Friuli, ove un alunno autistico grave, diplomatosi nel corrente anno scolastico, è stato seguito per il quinquennio dalla mamma.

Come riferisce l’Espresso, durante i primi giorni di scuole del primo anno, il ragazzo, in situazioni per lui di disagio, reagiva con sputi, grida e gesti quali ribaltare banchi e spaccare occhiali.

Il dirigente ha convocato i genitori, dicendo loro che il ragazzo poteva frequentare “solo se al suo fianco c’è qualcuno che lo aiuti”.

La mamma non esitato ed ha seguito il figlio per 5 anni, conseguendo il diploma di tecnico agrario insieme allo stesso.