Radamante avvia ricorsi al Tar Lazio per tutelare chi è in possesso di una specializzazione conseguita all’estero in attesa di riconoscimento. Possibile aderire entro lunedì 31 luglio

Continua la tutela a sostegno di coloro che sono in possesso di una specializzazione all’estero: l’ufficio legale dell’associazione europea Radamante avvia due ricorsi al Tar Lazio, dopo la denuncia del sindacato Anief, per garantire incarichi di supplenza a pettine e non in coda dagli elenchi di sostegno di I fascia GPS e per partecipare alla call veloce ed essere individuato come avente diritto per l’assunzione in altra provincia.

Le adesioni sono aperte agli iscritti Anief al seguente link. Possibile partecipare all’azione legale entro lunedì 31 luglio.

ECCO I RICORSI AVVIATI AL TAR LAZIO DA RADAMANTE

Ricorso Titolo estero in coda alle GPS

Ricorso Esclusi dalla Procedura Straordinaria GPS e Call veloce docenti con Titolo Estero

MODALITÀ DI ADESIONE:

Per aderire al ricorso è necessario: essere in regola con l’iscrizione a Radamante o essere iscritto ad Anief; essere in possesso di specializzazione conseguita all’estero in attesa di riconoscimento; completare la procedura di adesione on line e inviare a Radamante, entro il termine previsto e indicato nel memorandum da scaricare al termine della procedura on line, la documentazione necessaria.