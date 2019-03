Quota 100: fuga dalla scuola anche in Veneto e FVG, vuote le graduatorie

In Veneto, per quanto riguarda le domande della Quota 100, sono 1.119 i dipendenti del mondo della scuola che hanno presentato istanza di pensionamento, di questi 869 sono docenti di ogni ordine e grado, 8 sono gli insegnanti di religione, 2 le unità di personale educativo e infine 240 gli Ata, che raggruppano collaboratori scolastici e personale di segreteria.

Numeri più piccoli, in proporzione alla dimensione regionale, in Friuli Venezia Giulia: 274 dipendenti del mondo della scuola, dei quali 215 sono insegnanti, 2 sono docenti di religione cattolica, 1 è l’unità di personale educativo e 56 complessivamente i bidelli e gli amministrativi.

Le graduatorie dei precari erano in buona parte esaurite già lo scorso settembre, quando dei 6mila posti in ruolo che si sarebbero dovuti avere in Veneto, alla fine si era riusciti a coprirne appena 2mila. Pertanto tutti i posti che si svuoteranno verranno quindi coperti con supplenti.

Non ci sono prof di matematica nè di discipline letterarie. Scarseggiano poi le maestre per le primarie e le educatrici per l’infanzia. Mancano anche gli insegnanti di sostegno, la metà dei 9.400 insegnanti veneti che si occupano degli studenti con disabilità è senza specializzazione.

