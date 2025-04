Quattro scuole di Bassano propongono l’intitolazione del campus del Centro Studi a Sammy Basso Di

“I Consigli d’Istituto si riuniranno, a breve, per deliberare. All’ordine del giorno c’è la proposta di intitolazione – spiega Marco Bussetti, direttore generale Usr per il Veneto -. La scuola sa essere riconoscente verso chi le è stato accanto. Sa valorizzare il merito e il buon esempio. L’intenzione è di dedicare il parco verde, il campus, del Centro Studi di Bassano del Grappa, alla memoria e all’opera di Sammy Basso. Uno spazio appena inaugurato e destinato agli studenti e alle studentesse agli studenti del Centro Studi, e recentemente riqualificato dalla Provincia di Vicenza. Una decisione ben ponderata, in quanto il dottor Basso era di casa nelle nostre scuole venete e in molte altre d’Italia. La sua storia e la sua vita si intrecciano con le riflessioni e i progetti che tanti studenti e studentesse hanno elaborato per il loro futuro. La sua ricerca scientifica è iniziata sui banchi del liceo e si è sviluppata all’università. Alunno, insegnante, ricercatore: Sammy Basso ha dedicato molto tempo alla scuola e allo studio. Questa intitolazione è il logico e naturale completamento della sua storia e, al contempo, rilancia nel futuro la sua testimonianza. Molti studenti e docenti si chiederanno chi fosse Sammy Basso e cosa abbia rappresentato, mantenendo così viva e presente la sua memoria”.

I quattro consigli degli istituti ITET “Luigi Einaudi” di Bassano del Grappa, l’IIS “Andrea Scotton”, l’IIS “Giovanni Antonio Remondini” e il Liceo Statale Scientifico “Jacopo Da Ponte” – quest’ultimo frequentato da Basso dopo aver completato il ciclo scolastico presso l’IC “Francesco d’Assisi” di Tezze sul Brenta – sono coinvolti nell’iniziativa.

L’ampio spazio verde comprende anche spazio pavimentato per marciapiedi, un’aula esterna e un parcheggio per biciclette. Agli studenti e alle studentesse degli Istituti sarà affidato il compito di rendere questo spazio il più possibile aderente alla figura e alla personalità di Sammy Basso. Saranno loro a valorizzare i suoi principi fondamentali: inclusione, coraggio e ricerca scientifica.

La proposta delle delibere è coordinata dall’Usr per il Veneto con il coinvolgimento prezioso dei dirigenti scolastici Mario Tedesco (Da Ponte), Laura Biancato (Einaudi), Carmine Vegliante (Scotton) e Anna Segalla (Remondini) – a cui va un sentito ringraziamento – e riguarda circa 5mila studenti che ogni mattina si recano in quest’area per frequentare le lezioni.

Sono numerose le ragioni che legano Sammy alla scuola veneta. Ha partecipato a numerosi eventi e incontri con le scuole del Veneto, in particolare nella provincia di Vicenza, portando la sua testimonianza e ispirando i giovani a superare le difficoltà. La sua presenza ha sensibilizzato gli studenti sulla progeria e sull’importanza della ricerca scientifica. Ha promosso raccolte di fondi per l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso e ha collaborato con il Liceo Scientifico “Jacopo Da Ponte” di Bassano del Grappa.

Uno degli ultimi incontri a Bassano del Grappa è stato presso la Libreria Palazzo Roberti per presentare il suo libro “Antenorea”, alla presenza di studenti della città. Recentemente, a Mestre, ha incontrato gli studenti del Liceo Bruno e Franchetti. Nel 2023, a Roncade, ha partecipato alla manifestazione per il progetto “Veneto Creators”. A Belluno, nel 2022, ha partecipato all’evento “Il sorriso dei guerrieri”. Sempre nel 2023, a Verona, ha partecipato alla Craft Giulietta & Romeo Half Marathon, interagendo con i giovani presenti e promuovendo la ricerca contro la progeria attraverso lo sport. A Treviso, durante il Festival Carta Carbone 2022, ha raccontato la sua esperienza personale a un pubblico di studenti. In occasione del Simposio Italiano sulla Progeria del 2017, Sammy ha coinvolto diverse scuole nella diffusione di informazioni sulla progeria e sui progressi della ricerca medica. Nel 2018, a Schio, sua città natale, ha incontrato gli studenti delle scuole locali, raccontando il suo percorso accademico e le sue esperienze come testimonial della ricerca genetica. Particolarmente significativo il suo intervento al Festival Biblico del 14 aprile 2023, presso il Monastero di Santa Croce di Bassano del Grappa, dove ha dialogato con Alessandro Segafredo e Stefano Visintin sulla creazione e la visione scientifica dell’universo, esplorando l’intersezione tra scienza e spiritualità. Impossibile ricordare tutte le iniziative a cui ha partecipato Sammy: le giovani e i giovani erano la sua cura costante.