Quasi 250.000 precari per il nuovo anno scolastico, record mai registrato. ANP: “Scuole assumano i propri docenti” Di

A settembre, il numero di docenti precari nelle scuole italiane potrebbe raggiungere quota 250.000, un livello mai raggiunto in precedenza. Il numero delle supplenze per l’anno scolastico 2022/23 è stato di 234.576, registrando un aumento rispetto ai 224.958 dell’anno precedente.

La soluzione secondo ANP

Il presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp), Antonello Giannelli intervenendo su Sky ha sottolineato il problema dei troppi precari nel mondo della scuola, con circa 250mila insegnanti precari preventivati anche quest’anno. Ha criticato l’incapacità di gestire i concorsi per tempo, evidenziando che il sistema attuale non è riuscito a risolvere il problema del turnover e del pensionamento negli ultimi 50 anni. Come soluzione, ha proposto che le scuole siano autorizzate ad assumere direttamente i propri docenti, seguendo l’esempio di altri paesi.

I dati sulle supplenze

Totale delle supplenze nell’anno scolastico 2022/23

Il numero complessivo delle supplenze per l’anno scolastico 2022/23 è stato di 234.576, registrando un aumento rispetto ai 224.958 dell’anno precedente. Il totale delle supplenze è cresciuto di 9.618 unità nel 2022/23 rispetto all’anno precedente, corrispondente a una variazione percentuale del 4,28%. I dati sono forniti dal Ministero dell’Istruzione.

Differenze nelle supplenze per tipo di posto

Analizzando le differenze basate sul tipo di posto, emerge che le cattedre curricolari hanno registrato un aumento di 2.584 supplenze nel 2022/23 rispetto all’anno precedente, con una variazione percentuale del 2,52%.

Supplenze sul sostegno

Per quanto riguarda il sostegno, l’incremento è stato di 7.034 supplenze nel 2022/23 rispetto al 2021/22, pari a una variazione del 5,75%.

Cattedre annuali e supplenze fino al 30 giugno

Le cattedre annuali hanno subìto una diminuzione di 1.792 supplenze nel 2022/23, con una variazione negativa del 2,65%. In controtendenza, le supplenze fino al 30 giugno sono aumentate di 11.410 unità, con una variazione positiva del 7,25%.

Supplenze sul sostegno annuale e fino al 30 giugno

Le supplenze sul sostegno annuale hanno registrato un calo di 245 unità, mentre quelle fino al 30 giugno sono aumentate di 7.279 unità.

Differenze nelle supplenze per ordini di scuola

Analizzando i dati relativi agli ordini di scuola, si evidenzia un calo significativo delle supplenze per i posti annuali. Al contrario, le supplenze fino al 30 giugno mostrano un aumento.

Differenze nelle supplenze per macro-aree

Esaminando le macro-aree, le cattedre curricolari annuali sono diminuite in tutte le aree geografiche, ad eccezione delle isole. Al contrario, le supplenze fino al termine dell’anno scolastico sono aumentate ovunque, con un incremento più marcato al Sud e nelle Isole.

Supplenze sul sostegno nelle macro-aree

Per quanto riguarda il sostegno, le supplenze annuali hanno registrato un aumento soprattutto al Centro, mentre quelle fino al 30 giugno sono cresciute in tutte le aree, con un picco significativo al Sud e nelle Isole.

Differenze nelle supplenze per regioni

La maggior parte delle regioni ha registrato un aumento del numero di supplenze dal 2021/22 al 2022/23, con variazioni percentuali positive.

– Campania: +2.029 supplenze, con una variazione del +13,80%;

– Lombardia: +1.926 supplenze, con una variazione del +4,54%;

– Sicilia: +1.715 supplenze, con una variazione del +12,07%;

– Piemonte: +1.399 supplenze, con una variazione del +6,81%.

Regioni con diminuzione delle supplenze

Alcune regioni hanno invece visto una riduzione nel numero di supplenze:

– Friuli-Venezia Giulia: -225 supplenze, con una variazione del -4,93%;

– Lazio: -575 supplenze, con una variazione del -2,37%;

– Marche: -120 supplenze, con una variazione del -1,86%.