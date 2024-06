“Quando uno studente ci lascia nel fiore degli anni restiamo attoniti. A noi la responsabilità di costruire”: il cordoglio dell’USR Veneto per Giulia Di

“Mi unisco al cordoglio della famiglia Cecchettin per la tragica scomparsa di Giulia. Partecipo al minuto di silenzio che gli Istituti scolastici di Padova hanno rispettato oggi in memoria della loro ex compagna del Liceo Tito Livio”: così in una nota il direttore generale per l’USR Veneto Marco Bussetti.

“Quando uno studente ci lascia nel fiore degli anni, mentre ancora ascolta le parole e gli insegnamenti dei docenti, restiamo attoniti: impossibile comprendere perché la morte si accanisca contro la giovinezza” scrive Bussetti. “Ancora di più in questa occasione in cui a Giulia, dopo un percorso scolastico e formativo impegnato e meritevole, si spalancavano le porte di una vita ricca di soddisfazioni professionali e umane e che improvvisamente si sono chiuse, lasciando un dolore senza fine”.

E conclude: “Resta a noi la responsabilità di costruire, anche a partire dalla scuola , progetti e relazioni umane che possano scongiurare per sempre questi eventi. Lo dobbiamo a questa giovane donna, ai nostri studenti e studentesse, all’idea di persona nata dalla “tradizione umanistica”.