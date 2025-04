Quando si rientra a scuola dalle vacanze di Pasqua: le date dei calendari scolastici regionali Di

Studenti in vacanza per la Pasqua. Per chi ancora si organizza è utile ricordare le date di rientro a scuola previste dai calendari scolastici regionali. In alcune scuole le vacanze si allungano fino al ponte del 25 aprile. Gli istituti scolastici possono infatti deliberare pause aggiuntive rispetto al calendario stabilito dalle Regioni.

In base ai calendari scolastici regionali si torna a scuola il 22 aprile, subito dopo il lunedì di Pasquetta in:

Liguria

Valle d’Aosta

Veneto

Si rientra invece mercoledì 23 aprile in:

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sicilia

Sardegna

Umbria

Toscana

Lazio

Lombardia

provincia di Bolzano

Già stabilito dal calendario scolastico il ponte in provincia di Trento: si torna a scuola direttamente lunedì 28.

Ponte 1° maggio

Subito dopo c’è il ponte del 1° maggio, da giovedì 1 a domenica 4. Si torna a scuola il 5 maggio, in base al calendario scolastico regionale in:

Calabria

Campania

Liguria

Marche

Molise

Valle d’Aosta

Veneto

Piemonte

province Bolzano e Trento

Calendario scolastico 2024/25