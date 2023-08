Quando inizia la scuola? Ecco tutte le date regione per regione. SCARICA PDF e GRAFICO Di

Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico, le regioni italiane hanno svelato le date ufficiali per il calendario 2023-2024. La campanella suonerà per la prima volta in Piemonte, Trentino e Valle d’Aosta l’11 settembre 2023, dando il via ufficiale alle lezioni. I giovani lombardi seguiranno il giorno successivo, l’12 settembre.

Il 13 settembre si aggiungono alla lista diverse regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto. Il ritorno sui banchi per gli studenti della Calabria, Liguria, Molise, Puglia e Sardegna è fissato al 14 settembre. Concludono l’inizio dell’anno scolastico l’Emilia Romagna, la Toscana e il Lazio, il 15 settembre.

Quando suonerà l’ultima campanella? Per la maggior parte delle regioni, le lezioni termineranno l’8 giugno 2024. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni: Emilia Romagna, Marche e Valle d’Aosta concluderanno il 6 giugno; Puglia e Toscana il 7 giugno; mentre il Trentino Alto Adige concluderà le lezioni l’11 giugno.

Gli studenti e i docenti hanno così l’opportunità di programmare anticipatamente e con precisione l’intero anno scolastico, considerando anche le specifiche date di conclusione per la scuola dell’infanzia: la maggior parte delle regioni terminerà il 29 giugno 2024, mentre nella provincia di Trento ci si sposterà fino al 31 luglio.

È importante ricordare che, oltre alle date ufficiali presentate, le singole scuole possono decidere autonomamente eventuali interruzioni aggiuntive, pur rispettando il numero minimo di giorni di lezione da garantire.

Il calendario dettagliato in formato PDF è disponibile su Orizzonte Scuola, un utile strumento per accompagnare docenti e studenti in un altro anno di crescita e apprendimento.

Clicca l’immagine per ingrandirla – Scarica la versione PDF

CLICCA L’IMMAGINE PER INGRANDIRLA

.