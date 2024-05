Quando finisce la scuola nel 2024: le date di fine lezione in ogni regione Di

Ormai è vicina la fine delle lezioni, gli studenti la sentono, anche se impegnati in questo maggio con le ultime verifiche e, per qualcuno, con il recupero dell’ultimo minuto. Circa un mese, per qualcuno meno, quando finisce la scuola nel 2024 regione per regione.

Ecco le date indicate nei calendari scolastici regionali:

6 giugno: Emilia Romagna, Marche, Valle d’Aosta

7 giugno: Puglia, Sardegna

8 giugno: Abbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Umbria, Veneto

10 giugno: Toscana

11 giugno: provincia di Trento

14 giugno: provincia di Bolzano

Riepilogo calendari scolastici regionali

I tempi sono più lunghi per gli studenti impegnati negli esami di Stato: entro il 30 giugno quelli di terza media, dal 19 giugno quelli di maturità.