Quando finisce la scuola: lezioni anno scolastico 2024/25 quasi al termine. Le date per regione Di

Con l’arrivo di giugno, si avvicina il termine delle lezioni per l’anno scolastico 2024/25. Gli studenti non impegnati con gli Esami di Stato iniziano il conto alla rovescia verso le vacanze estive. Tra circa tre mesi si riparte e quasi tutte le Regioni hanno deliberato i calendari per il prossimo anno scolastico.

Prima della fine c’è il ponte del 2 giugno, Festa della Repubblica, che cade di lunedì.

Le date per regione

Le date di chiusura variano in base ai calendari scolastici regionali:

venerdì 6 giugno : Emilia-Romagna;

: Emilia-Romagna; sabato 7 giugno : Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto;

: Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto; martedì 10 giugno : Liguria, Basilicata, Valle d’Aosta, Toscana;

: Liguria, Basilicata, Valle d’Aosta, Toscana; giovedì 12 giugno : provincia autonoma di Trento;

: provincia autonoma di Trento; venerdì 13 giugno: provincia autonoma di Bolzano.

Scuole dell’infanzia

Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, le attività educative si concludono tra il 28 e il 30 giugno, secondo quanto stabilito dai calendari regionali. In provincia di Trento, invece, la chiusura è prevista per il 31 luglio.

Tra tre mesi si riparte

Per l’anno scolastico 2025/26, la maggior parte delle regioni italiane ha già deliberato i propri calendari scolastici, fissando le date di inizio e fine delle lezioni.

Manca solo la Basilicata. Quasi ovunque le lezioni iniziano il 15 settembre.