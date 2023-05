Quando finisce la scuola? Le date per regione Di

L’anno scolastico 2022/23 sta per volgere al termine. Qualche ponte ad aprile e poi una pausa per la festa della Repubblica il 2 giugno (non per tutti) prima della fine delle lezioni. Il 30 giugno il termine fissato alla scuola dell’infanzia, per le scuole primarie e secondarie varia invece da regione a regione in base ai calendari scolastici regionali deliberati.

Date dell’ultimo giorno di scuola:

Abruzzo: 10 giugno

Basilicata: 10 giugno

Provincia di Bolzano: 16 giugno

Calabria: 10 giugno

Campania: 10 giugno

Emilia Romagna: 7 giugno

Friuli Venezia Giulia: 10 giugno

Lazio: 8 giugno

Liguria: 10 giugno

Lombardia: 8 giugno

Marche: 10 giugno

Molise: 10 giugno

Piemonte: 10 giugno

Puglia: 10 giugno

Sardegna: 10 giugno

Sicilia: 10 giugno

Toscana: 10 giugno

Provincia di Trento: 9 giugno

Umbria: 10 giugno

Valle d’Aosta: 15 giugno

Veneto: 10 giugno

Per gli studenti impegnati negli esami di Stato la scuola non terminerà con la fine delle lezioni: il 21 giugno inizierà l’esame di Maturità con la prima prova scritta.

Ponte del 2 giugno

Le regioni che hanno deliberato lo stop didattico il 3 giugno, un sabato, sono Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Umbria e Veneto. Nelle altre i singoli collegi docenti potrebbero aver optato per il ponte.