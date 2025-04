Quando finisce la scuola: le date per regione del calendario scolastico Di

Mancano circa due mesi alla conclusione dell’attività didattica per l’anno scolastico 2024/25. Mentre gli studenti non coinvolti negli esami di Stato iniziano il conto alla rovescia, il mese di aprile offre alcune interruzioni didattiche legate a festività e ponti. Intanto, alcune Regioni hanno già deliberato i calendari scolastici per l’anno successivo, utile per chi intende programmare le vacanze estive.

Il termine delle lezioni varia a seconda del territorio regionale. Di seguito le date previste:

venerdì 6 giugno : Emilia-Romagna;

: Emilia-Romagna; sabato 7 giugno : Abruzzo; Calabria; Campania; Friuli Venezia Giulia; Lazio; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Umbria; Veneto;

: Abruzzo; Calabria; Campania; Friuli Venezia Giulia; Lazio; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Umbria; Veneto; martedì 10 giugno : Liguria; Basilicata; Toscana; Valle d’Aosta;

: Liguria; Basilicata; Toscana; Valle d’Aosta; giovedì 12 giugno : provincia di Trento;

: provincia di Trento; venerdì 13 giugno: provincia di Bolzano.

Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, le attività si concluderanno il 28 o il 30 giugno, con estensione al 31 luglio nella provincia autonoma di Trento.

Giorni di vacanza ad aprile

Il calendario del mese di aprile prevede alcuni giorni di sospensione in occasione delle vacanze pasquali e del ponte del 25 aprile.

Vacanze di Pasqua

Le vacanze pasquali sono previste dal 17 al 22 aprile nella maggior parte delle Regioni. Fanno eccezione:

Liguria;

Valle d’Aosta;

Veneto;

in cui il rientro è anticipato al 21 aprile. Nella provincia di Trento la sospensione prosegue fino al 26 aprile.

Ponte del 25 aprile

Nessuna attività didattica il 26 aprile in: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Friuli Venezia Giulia; Marche; Molise; Piemonte; Umbria; Valle d’Aosta; Veneto; e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Avvio del nuovo anno scolastico

Alcune Regioni hanno già approvato il calendario per l’anno scolastico 2025/26. I dati completi saranno disponibili nelle prossime settimane.