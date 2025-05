Quando finisce la scuola? Ecco tutte le date regione per regione. E in alcune si sa già quando si ripartirà a settembre Di

Manca poco più di un mese alla conclusione delle lezioni per l’anno scolastico 2024/25 e, mentre gli studenti non impegnati negli esami di Stato iniziano il conto alla rovescia, si avvicinano le ultime settimane con i ponti primaverili.

La data di fine scuola varia da regione a regione: in Emilia Romagna le lezioni termineranno venerdì 6 giugno. In quasi tutte le altre regioni – tra cui Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto – la chiusura è fissata per sabato 7 giugno. In Liguria, Basilicata, Valle d’Aosta e Toscana la campanella suonerà per l’ultima volta martedì 10 giugno. Gli studenti della provincia di Trento dovranno attendere giovedì 12 giugno, mentre a Bolzano la fine delle lezioni è prevista per venerdì 13 giugno.

Scuole dell’infanzia: chiusura prolungata in alcune province

Per le scuole dell’infanzia, la chiusura delle attività educative è fissata tra il 28 e il 30 giugno, ma è sempre necessario consultare i calendari scolastici regionali per eventuali variazioni. In provincia di Trento, invece, le attività proseguiranno fino al 31 luglio, offrendo un servizio prolungato alle famiglie rispetto al resto d’Italia.

Prime anticipazioni sul nuovo anno scolastico 2025/26

Per chi sta già pensando alle vacanze estive o vuole organizzare il prossimo anno, alcune Regioni hanno già deliberato il calendario scolastico 2025/26. Le date di inizio delle lezioni a settembre saranno ufficializzate nelle prossime settimane, quando il quadro sarà completo su tutto il territorio nazionale. Restano quindi da monitorare gli aggiornamenti regionali per programmare al meglio il rientro in classe dopo la pausa estiva.

Festività nazionali

Le festività nazionali: