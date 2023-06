Quale diritto ed economia politica nella scuola di oggi? Convegno a Napoli il 19 giugno Di

“Tutti i cittadini, all’uscita dai rispettivi percorsi di Istruzione non possono non conoscere le regole che disciplinano la convivenza sociale per identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le Istituzioni politiche. Devono inoltre saper comprendere i caratteri economici alla base delle scelte responsabili sulle risorse fisiche, temporali, territoriali e finanziarie di cui l’uomo dispone”.

Così l’Apidge, l’Associazione Professionale degli Insegnanti delle Scienze giuridiche ed economiche, indica un primo spunto in vista dell’incontro sullo stato dell’insegnamento del Diritto e dell’Economia politica nelle scuole che si terrà a Napoli, lunedì 19 giugno 2023, alle ore 18, alla Domus Ars di via Santa Chiara n. 10.

All’evento, organizzato da Salvatore Mancino di Apidge Campania, interverranno l’onorevole Paola Frassinetti, Sottosegretario all’istruzione e al merito, il deputato Gerolamo Cangiano, Ettore Acerra, Direttore USR Campania, Massimo Arcangeli dell’Università di Cagliari, Adele Vairo, vicepresidente ANP Campania.

Concluderanno i lavori Ezio Sina, presidente Apidge e Diego Palma, direttore de La Voce della Scuola.