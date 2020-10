Puglia, Lopalco: “Stiamo lavorando per riaprire le scuole elementari” Di

Il lockdown generazionale? Secondo l’epidemiologo e assessore alla Sanità della regione Puglia, Pierluigi Lopalco, “non è una strada percorribile per come è fatta la società italiana”.

Intervenendo nel corso del programma Timeline su Sky Tg24, Lopalco ha osservato che “abbiamo nuclei familiari che raccolgono tre o quattro generazioni in un appartamento, non possiamo fare un isolamento domiciliare per mezza Italia”.

E poi: “Stiamo lavorando per assicurare la riapertura delle scuole nel più breve tempo possibile. Era un ragionamento intrinseco alla nostra ordinanza: è chiaro che la priorità ce l’hanno le scuole elementari”.