Puglia in zona arancione: come comportarsi dal 6 novembre. Scuole chiuse fino al 24 Di

Da venerdì 6 novembre la Puglia è inserita fra le aree di scenario di tipo 3 di contenimento del contagio da Covid-19, detta anche zona arancione, come disposto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre.

Le zone arancioni sono soggette alle disposizioni inserite nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre, consultabili nella tabella predisposta nella pagina Zone rosse, arancioni e gialle dello Speciale Coronavirus.

Scuole chiuse fino al 24 novembre

In Puglia fino al 24 novembre è inoltre sospesa l’attività didattica in presenza nelle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado salvo che per laboratori e per le esigenze di frequenza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, secondo l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020.