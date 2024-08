Puglia, al via i primi campi scuola per bambini e ragazzi con diabete: un’esperienza educativa e terapeutica Di

Sei i progetti presentati dalle Asl pugliesi e approvati dal dipartimento Welfare regionale, che prevedono attività specifiche per due fasce d’età. Si parte con un campo scuola di cinque giorni, dal 1 al 5 settembre a Nardò, dedicato a 45 ragazzi tra i 12 e i 14 anni. Successivamente, sarà organizzato un soggiorno di un weekend rivolto a famiglie con bambini da 0 a 8 anni.

L’obiettivo è duplice: da un lato, fornire ai giovani partecipanti gli strumenti per gestire il diabete in autonomia, in un ambiente protetto e con il supporto di un’equipe medica specializzata. Dall’altro, favorire la socializzazione e il confronto con coetanei che condividono la stessa condizione, creando un’occasione preziosa di scambio e di crescita reciproca.

“Chi ha avuto la fortuna di frequentare un campo scuola sa che si tratta di un momento di formazione che lascia il segno, una vera palestra di socializzazione e di educazione alla vita civile”, ha commentato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. “Il valore aggiunto di questo tipo di esperienza consiste nella valenza non solo educativa ma anche terapeutica dei soggiorni per i piccoli pazienti diabetici, che in questo modo vengono accompagnati, grazie all’aiuto di un’equipe professionale, fino al raggiungimento di un obiettivo di importanza vitale, quello di sapersi gestire nella vita di tutti i giorni al di fuori del contesto familiare”.

Un’iniziativa lodevole che coniuga l’aspetto ludico e ricreativo dei campi scuola con un importante obiettivo terapeutico, offrendo ai giovani partecipanti un’opportunità unica di crescita personale e di acquisizione di competenze essenziali per la gestione della propria condizione.