Psicologo scolastico escluso perché padre di alunno frequentante lo stesso istituto, sentenza TAR Lazio: “Conflitto di interessi strutturale compromette autonomia del servizio” Di

Il TAR del Lazio ha stabilito con la sentenza n. 8534/2025, depositata il 2 maggio scorso, che le scuole non possono selezionare come psicologo scolastico un professionista che abbia figli iscritti al medesimo istituto. La decisione conferma la legittimità dell’esclusione di una candidata dalla procedura di selezione proprio per questo motivo.

Il conflitto di interessi strutturale

Il caso riguardava l’esclusione di una professionista psicologa dalla procedura per il reperimento dello psicologo scolastico, motivata dal fatto che la candidata era genitrice di due alunni frequentanti l’istituto.

Secondo i giudici amministrativi, la “concentrazione” nella medesima persona sia della funzione genitoriale sia di quella terapeutica avrebbe potuto generare una perdita di autonomia e indipendenza del servizio psicologico, compromettendone l’efficacia.

Il TAR ha evidenziato come gli alunni che avevano rapporti con i figli della ricorrente avrebbero potuto decidere di usufruire o meno del servizio psicologico proprio in ragione del tipo di relazione esistente con essi.

La posizione dell’Ordine degli Psicologi

La sentenza richiama il parere dell’Ordine degli Psicologi del Lazio che aveva chiarito come solo nel caso di istituti scolastici particolarmente grandi o di avvisi diretti a due o più professionisti potrebbe essere ridimensionato il pericolo di conflitto di interessi.

I giudici hanno inoltre sottolineato la presenza di un “conflitto di interessi strutturale” poiché si dovrebbe ricorrere ad altro professionista qualora richiedessero il servizio i figli dello psicologo stesso, senza considerare che quest’ultimo verrebbe facilmente a conoscenza della circostanza.

Il TAR ha respinto il ricorso della professionista, confermando la legittimità del requisito di estraneità alla comunità scolastica previsto dal bando di selezione.