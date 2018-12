Psicologo a scuola, concorso creazione logo

Comunicato – Concorso per la creazione del disegno/logo sulla figura dello psicologo a scuola. Scadenza 30 Aprile 2019

Il Gruppo di lavoro della Psicologia Scolastica del Consiglio dell’Ordine del FVG, in linea con gli obiettivi che il Consiglio si è prefissato circa la promozione e tutela della professione dello psicologo, e nello specifico, in linea con la campagna “Buon Segnale” del 2017, volendo favorire un maggiore sviluppo del concetto di salute a scuola e del contributo che la psicologia può dare in questo ambito, ha portato avanti iniziative riguardo l’informazione agli Istituti Scolastici circa il lavoro dello psicologo a scuola.

Nasce così l’istituzione di un Concorso rivolto agli alunni delle scuole primarie ed agli studenti della scuole secondarie di primo e di secondo grado della regione del Friuli Venezia Giulia: ai ragazzi che vorranno partecipare sarà chiesto di produrre rispettivamente un disegno/logo, un dépliant e un prodotto multimediale, riguardante la psicologia e la scuola.

Gli elaborati saranno valutati da una Commissione di esperti individuati in seno al Gruppo di lavoro della Psicologia Scolastica. La Commissione selezionerà i tre migliori lavori (individuali o di gruppo), i quali saranno premiati con un premio in denaro come da bando.

La cerimonia di premiazione avverrà nel corso del Convegno sulla Psicologia Scolastica in programma nell’autunno 2019.