Provvedimenti in arrivo per il docente autore del post su Ginevra Meloni Di

I provvedimenti a carico del docente in un istituto superiore della Campania, saranno definiti all’inizio della prossima settimana. Le valutazioni preliminari inizieranno lunedì 2 giugno, nonostante la festività, con l’obiettivo di deliberare le eventuali misure disciplinari già nella giornata di martedì 3 giugno. La decisione segue un post pubblicato dal docente e indirizzato alla figlia della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

La posizione del Ministero dell’Istruzione

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto pubblicamente sulla vicenda, richiamando il ruolo formativo del personale scolastico. “La figura del docente è di straordinaria importanza nella formazione dei giovani, non solo nell’impartire saperi ma anche nell’educare al rispetto verso gli altri. È indispensabile – ha spiegato Valditara – che i docenti siano per primi sempre consapevoli della responsabilità e del valore sociale del loro ruolo”.

Il ministro ha inoltre sottolineato che comportamenti non coerenti con i principi della professione non saranno tollerati. “Non possiamo più tollerare comportamenti di singoli che sui social o in pubblico tradiscono quel decoro e quella dignità che devono caratterizzare una professione così delicata. Il ministero sanzionerà quanti non sono degni di far parte della nostra scuola”, ha concluso.