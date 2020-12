Prove Invalsi, USR Veneto: bando per osservatori esterni nelle classi campione, scadenza 8 gennaio Di

L’USR Veneto ha pubblicato il bando per l’individuazione degli osservatori esterni nelle classi campione della rilevazione nazionale degli apprendimenti a.s. 20/21.

Le candidature dovranno essere inviate unicamente tramite apposito FORM online reperibile

all’indirizzo https://forms.gle/qwpHKQDiK9e214ZZA a cui andranno allegati ai fini della validità della

candidatura:

1. documento di identità in corso di validità

2. autorizzazione del superiore gerarchico per il personale in servizio (allegato 1) seguendo le modalità indicate nel form, entro e non oltre le ore 23.59 dell’8 gennaio 2021.

Per accedere alla compilazione è necessario registrarsi con un proprio account gmail o in alternativa con i seguenti dati: nome utente [email protected] password Osservatori2020

Bando