Prove Invalsi, tutti i bandi degli Usr per osservatori esterni. Requisiti e scadenze Di

Prove Invalsi: tutti i bandi regionali per gli osservatori esterni. Le date di svolgimento delle rilevazioni nazionali sono fissate per il 5, 6 e 12 maggio 2021 per le classi 2ª e 5ª della scuola primaria; per il 8, 9, 12 e 13 aprile 2021 per la 3ª classe degli Istituti secondari di 1° grado; l’11, 13 e 14 maggio 2021 per la 2ª classe degli Istituti secondari di 2° grado; nel periodo dal 2 al 5 marzo 2021 per la 5ª classe degli Istituti secondari di 2° grado.

Profilo osservatore esterno

Caratteristiche personali: autorevolezza, affidabilità, capacità di stabilire relazioni positive, né aggressive né servili, con il Dirigente scolastico o con il docente;

Conoscenze: scopi e finalità della rilevazione, protocollo di somministrazione delle prove;

Abilità: corretto utilizzo di Internet, della posta elettronica e uso di base del foglio elettronico

Funzioni

Garantire la corretta applicazione del protocollo di somministrazione delle prove;

Limitatamente alla scuola primaria, effettuare l’inserimento delle risposte alle prove su apposito modulo online sul sito internet dell’Invalsi.

Relativamente alle somministrazioni CBT ricordare al personale di segreteria di inserire il vostro codice fiscale nell’apposito campo disponibile nella sezione delle classi campione nell’area della segreteria scolastica

Requisiti

Le categorie di personale scolastico tra cui individuare gli osservatori sono:

Docenti con competenze informatiche;

Docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito dell’indagine OCSE-PISA;

Docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito delle indagini IEA-PIRLS, IEATIMSS, IEA ICCS;

Animatori digitali;

Docenti con contratto a tempo indeterminato;

Docenti con contratto a tempo determinato;

Docente che ha svolto la funzione di osservatore nelle Rilevazioni degli apprendimenti;

Docenti collaboratori del Dirigente scolastico;

Docenti incaricati dello svolgimento di funzioni strumentali, con precedenza per quelli incaricati per ambiti di tipo informatico o per lo svolgimento di funzioni attinenti alla valutazione degli apprendimenti;

Docenti comandati presso gli USR, articolazioni territoriali USR, INDIRE;

Dirigenti scolastici;

Dirigenti tecnici.

Bandi degli Usr e scadenze

Basilicata – scadenza 15 gennaio

Calabria – scadenza 20 gennaio

Campania – scadenza 19 gennaio

Emilia Romagna – scadenza 20 gennaio

Lazio – scadenza 18 gennaio

Liguria – scadenza 15 gennaio

Lombardia – scadenza 17 gennaio

Piemonte – scadenza 15 gennaio

Puglia – scadenza 18 gennaio

Sardegna – scadenza 17 gennaio

Toscana – scadenza 21 gennaio

Trento – scadenza 22 gennaio

Veneto – scadenza 8 gennaio

Nota INVALSI n. 628675 del 24.11.2020

Ad ogni modo, il termine di presentazione delle domande non può andare oltre al 22 gennaio.