L’USR Calabria ha comunicato che le prove Invalsi per l’anno 2019/20 sono state ufficialmente cancellate.

“Cancellazione prove INVALSI 2020

In riferimento all’oggetto si informa che in data odierna in via ufficiale è stata comunicata la cancellazione delle prove INVALSI 2020, per tutti i gradi scolastici interessati e limitatamente all’a.s. 2019-20.”

comunicazione