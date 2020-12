Prove Invalsi. Bando osservatori esterni: circolare USR Liguria Di

L’USR Liguria ha pubblicato il bando per l’individuazione degli Osservatori esterni per le prove Invalsi nelle classi campione.

L’istanza di partecipazione al suddetto Avviso va redatta tramite la compilazione della Scheda in Allegato e inoltrata a USR LIGURIA, tramite e-mail non PEC, esclusivamente all’indirizzo [email protected] entro e non oltre il 15 gennaio 2021.

Contestualmente ed entro i termini della presentazione della candidatura – ovvero entro il 15 gennaio 2021 – deve essere compilato il modulo al link indicato nel bando.

Circolare