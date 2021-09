Protocollo di Accoglienza per Studenti BES: indicazioni operative per l’A.S. 2021/22 – Accreditato MIUR

Corso online accreditato per supportare i docenti a predisporre le procedure di accoglienza e preaccoglienza di alunni con BES, attraverso modelli, esempi di Protocollo, schede operative di rilevazione e checklist.

La programmazione delle azioni organizzative e delle strategie didattiche per l’accoglienza degli alunni e degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) è una delle prime e più importanti attività da svolgere all’inizio del nuovo anno scolastico.

Lo strumento a supporto di questo percorso è il Protocollo di Accoglienza, un documento che deve essere deliberato dal Collegio dei Docenti e annesso al PTOF e che deve contenere i principi, i criteri e le indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche di un inserimento ottimale degli alunni e studenti con BES.

Il Protocollo di Accoglienza per gli alunni con BES:

contiene i principi, i criteri e le indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;

definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica;

traccia le linee delle possibili/diverse fasi dell’accoglienza e delle attività connesse.

N.B. Affinché si dimostrino efficaci sul piano sia didattico che gestionale, tutte queste azioni non devono essere svolte come un mero adempimento normativo.

È necessario, infatti, che le azioni indicate nei protocolli vengano rese effettive in un’ottica di integrazione e personalizzazione della didattica.

Per queste ragioni abbiamo realizzato un Online Seminar (corso pratico online), con lo scopo di supportare i docenti e i Dirigenti Scolastici nella predisposizione e nell’attuazione di precisi protocolli d’intervento, strumenti di osservazione e percorsi metodologico-didattici.

Si tratta di un corso online accreditato (15 ore formative), presente sulla piattaforma Sofia e quindi acquistabile con la Carta del Docente.

In questo modo ogni docente potrà aggiornare le proprie conoscenze e ricevere indicazioni e linee guida aggiornate alla normativa attualmente in vigore in materia d’inclusione.

Online Seminar (Corso online di formazione pratica) – Accreditato MIUR

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI E STUDENTI CON BES – Come attuare concretamente le nuove disposizioni e garantire la riuscita di un percorso realmente inclusivo

Indicazioni operative, strumenti di rilevazione, esempi pratici

Relatrici: dott.ssa Laura Barbirato (dirigente e formatrice, membro del tavolo di lavoro USR Lombardia per la stesura delle Linee Guida BES) e dott.ssa Marcella Oddi (Pedagogista – Psicologa Clinica. Consulente e Formatrice esperta in BES)

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro il 17 settembre 2021

Cos’è l’Online Seminar?

L’Online Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni (dispense, slides di sintesi, indicazioni pratiche, schede operative, strumenti applicativi, test di autovalutazione) disponibili su un apposito portale web ad accesso riservato.

costituito da 4 lezioni (dispense, slides di sintesi, indicazioni pratiche, schede operative, strumenti applicativi, test di autovalutazione) disponibili su un apposito portale web ad accesso riservato. Non appena il corso verrà attivato sul proprio account personale, il partecipante potrà accedere a tutto il materiale didattico senza alcun vincolo o limite temporale . Potrà così organizzare la formazione in base alle proprie esigenze.

. Potrà così organizzare la formazione in base alle proprie esigenze. Il corso è presente sulla Piattaforma Sofia e quindi è possibile pagarlo utilizzando la Carta del Docente (Codice Identificativo: 62502).

(Codice Identificativo: 62502). Il materiale è scaricabile e potrà consultarlo nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni.

Potrà verificare il Suo grado di apprendimento con i test di autovalutazione e i materiali di approfondimento.

con i test di autovalutazione e i materiali di approfondimento. Al termine del corso riceverà un attestato di partecipazione (15 ore).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CLICCHI QUI.

Partecipando al nostro Online Seminar otterrà i seguenti benefici:

Sarà supportato nell’ applicazione di precisi protocolli d’intervento, strumenti di osservazione e percorsi metodologico-didattici, in linea con le esigenze mutate in caso di DAD e DDI.

in linea con le esigenze mutate in caso di DAD e DDI. Riceverà strumenti applicativi come checklist, griglie di rilevazione specifiche, modelli di PDP e Piano d’Inclusione d’Istituto, esempi di progettazioni didattiche mirate, ecc.

come checklist, griglie di rilevazione specifiche, modelli di PDP e Piano d’Inclusione d’Istituto, esempi di progettazioni didattiche mirate, ecc. Potrà utilizzare pratici modelli editabili per ogni specifica Sua esigenza.

per ogni specifica Sua esigenza. Dissiperà ogni dubbio applicativo sul PAI e sul PIA (chiarimenti e disposizioni per gli alunni con BES e disabilità).

(chiarimenti e disposizioni per gli alunni con BES e disabilità). Comprenderà cosa fare concretamente attraverso i consigli pratici delle nostre relatrici.

attraverso i consigli pratici delle nostre relatrici. Formazione specifica e test intermedi di autovalutazione.

di autovalutazione. Spiegazioni chiare, esempi commentati e risposte esaustive ai Suoi quesiti.

ai Suoi quesiti. Attestato di partecipazione finale (15 ore di formazione).

Modalità di pagamento:

Carta del Docente

Paypal

Bonifico bancario

Bollettino postale

Nel caso in cui non intendesse usufruire della Carta del Docente, Le abbiamo riservato uno sconto speciale.

OFFERTE e PROMOZIONI

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro il 17 settembre 2021 (sconto valido solo per gli acquisti effettuati senza l’utilizzo della Carta del Docente).

(sconto valido solo per gli acquisti effettuati senza l’utilizzo della Carta del Docente). Ulteriore sconto cumulativo del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico.

PER SCARICARE IL MODULO D’ISCRIZIONE E L’OFFERTA DEDICATA CLICCHI QUI

LINK Modulo d’iscrizione: https://www.aidem.it/wp-content/uploads/2021/08/485_21_modulo.pdf

Per conoscere tutte le nostre iniziative di formazione online consulti il nostro portale web https://www.aidem.it/settore/scuola-didattica/

Per conoscere tutte le nostre iniziative di formazione online clicchi qui.

CHI SIAMO

Aidem Srl (Professional Academy) è un ente di formazione accreditato dal MIUR.

Da diversi anni organizza iniziative formative on-line e in aula dedicate a docenti, dirigenti e personale amministrativo.

È molto attiva nello sviluppo di percorsi formativi inerenti all’inclusione scolastica, alla didattica personalizzata, all’evoluzione normativa, all’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento e alle strategie più efficaci per assicurare il successo scolastico di tutti gli studenti.

Ci adoperiamo per rispondere alle specifiche richieste dei nostri clienti, coniugando competenza, esperienza e innovazione e operando con strumenti che rispondono alle esigenze dei new media.

Uno dei nostri punti di forza è il coinvolgimento di docenti con una spiccata esperienza sul campo, sin dalle fasi ideative dei singoli progetti formativi.

Questo ci consente di offrire iniziative concrete con indicazioni pratiche e direttamente spendibili nella quotidianità lavorativa.

Professional Academy (AIDEM SRL)

Via Spinelli 4

46047 Porto Mantovano (MN)

Tel. 0376 391645

Whatsapp: 347 0524954

www.aidem.it

Seguici su FaceBook

Per consultare tutti i nostri corsi online accreditati dal MIUR clicchi qui.