Proroga organico aggiuntivo ATA, il Ministero organizza per il 9 gennaio un webinar per dare indicazioni alle scuole

L’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte comunica che l’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione e del merito, ha organizzato, per la giornata di domani, 9 gennaio 2024 alle ore 12.30, un webinar, al fine di agevolare le istituzioni scolastiche nelle procedure amministrative legate alla proroga dei contratti del personale aggiuntivo ATA PNRR e Agenda Sud.

Le prime indicazioni sono state fornite con nota del 28 dicembre e sono diverse in base al profilo, giacché diverse sono le fonti delle risorse: per i collaboratori scolastici i fondi arrivano dalla legge di bilancio, per gli assistenti amministrativi e tecnici i fondi arrivano dal decreto anticipi.

