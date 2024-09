Proroga organico aggiuntivo ATA fino al 2026: approvato emendamento Di

L’organico aggiuntivo ATA sarà prorogato fino al 2026: è quanto contiene un emendamento, a prima firma del presidente della VII commissione del Senato, Roberto Marti (Lega), approvato venerdì scorso. Quali contratti riguarderà la proroga?

Nell’emendamento approvato si legge che le scuole impegnate nell’attuazione degli interventi PNRR “possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell’articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112“, ovvero contratti cosiddetti PNRR e Agenda Sud.

Si ricordano i commi citati:

Contratti PNRR: 4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate nell’attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito è istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito.

Contratti Agenda Sud: 4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis è incrementato di 12 milioni di euro per l’anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell’ambito del piano “Agenda Sud”.

I contratti – si specifica nell’emendamento approvato al decreto anticipi – sono conferiti “per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell’istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026“.

Le scuole sono autorizzate “a porre a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi PNRR nel limite complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 36 milioni di euro per il 2026“.

Contratti Agenda Sud: proroga fino al termine dell’anno scolastico 2023-24?

Non è chiaro come saranno suddivise le risorse. I contratti attualmente finanziati fino al 31 dicembre sono: 7.183 PNRR, 2.948 assistenti amministrativi e tecnici e 4.235 i collaboratori scolastici; 1.828 Agenda Sud, di cui 355 assistenti amministrativi e tecnici e 1.473 collaboratori scolastici.

Nell’emendamento il riferimento alla proroga riguarda entrambe le tipologie di contratto, come scritto sopra.

Tuttavia, subito dopo l’approvazione dell’emendamento il ministro Valditara ha affermato in una nota: “Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario assunto con il piano Agenda Sud sarà prorogato in servizio fino alla fine dell’anno scolastico“.

Per fine anno scolastico, secondo quanto riferito dalle forze di maggioranza, s’intende 30 giugno.

Si attendono quindi chiarimenti sul termine esatto della proroga e sapere se anche i contratti Agenda Sud potranno essere prorogati fino al 2026 come quelli PNRR.

La Lega ha confermato che le scuole riceveranno presto una nota con le indicazioni.