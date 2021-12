Proroga contratti Covid, Casa: “Odg in Legge di Bilancio per prorogarli fino al termine delle attività didattiche” Di

“È dallo scorso settembre che in sede parlamentare pongo il problema del prolungamento dei contratti dell’organico Covid in scadenza il prossimo 30 dicembre”. Così Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera.

“La nota di ieri sera del ministero dell’Istruzione individua una proroga per tutti – docenti e personale ATA – fino al 31 marzo prossimo. Nel momento in cui la pandemia rialza la testa, occorre dare segnali di stabilità a tutto il sistema scolastico. Il personale assunto per l’emergenza pandemica è essenziale per sdoppiare le classi, attuare il distanziamento, prevenire i contagi. Ho presentato dunque un Ordine del giorno alla Legge di bilancio per prorogare fino al termine delle attività didattiche i contratti del personale Covid”:

“Due anni di ricorso obbligato alla Dad hanno lasciato enormi danni psicologici e formativi a un’intera generazione di ragazze e ragazzi, dobbiamo garantire la regolarità didattica e le lezioni in presenza almeno fino a giugno” conclude Vittoria Casa.