Proroga collaboratori scolastici Agenda Sud e PNRR, Valditara: “Reperiti altri 14 milioni, sono una risorsa importante” Di

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha visitato diverse scuole in Basilicata, sottolineando l’importanza dell’ascolto e del dialogo con docenti, dirigenti e studenti per orientare le riforme e mettere al centro gli studenti.

“Il fatto che dopo 30 anni arrivi a Potenza un ministro dell’istruzione mi onora perché dà l’idea della scuola dell’ascolto che sto seguendo. Si tratta di un cambiamento di rotta parlare con docenti, dirigenti, ragazzi”, ha detto.

Investimenti per la Basilicata e focus sull’inclusione

Valditara ha evidenziato l’importanza degli investimenti destinati alla Basilicata: 220 milioni di euro, di cui 154 per l’edilizia scolastica e 6 milioni per “Agenda Sud”, un programma volto a contrastare la dispersione scolastica e migliorare l’offerta formativa nel Mezzogiorno. Il ministro ha inoltre ribadito il suo impegno sul tema dell’inclusione: “Bisogna fornire eguali opportunità di formazione per tutti i ragazzi, indipendentemente da dove vivono”.

Dimensionamento scolastico e proroga contratti ATA

In merito al dimensionamento scolastico, Valditara ha rassicurato sulla situazione in Basilicata: “È un problema che si è risolto bene. Non verrà mai chiusa una scuola, anzi laddove c’erano reggenze abbiamo creato presidi vicari con docenti esonerati dal servizio”.

Il ministro ha poi confermato la proroga dei contratti del personale ATA, grazie a uno sforzo ulteriore del governo: “Abbiamo reperito altri 14 milioni perché crediamo che questo personale sia una risorsa importante per attuare ‘Agenda Sud’ e il Pnrr”.

Riforme e prospettive future

Valditara ha espresso soddisfazione per l’accoglienza positiva nel Mezzogiorno della riforma del “4+2”, che punta a rafforzare la formazione tecnica e professionale. Sul liceo del Made in Italy, recentemente istituito, il ministro ha dichiarato: “Con maggiore tempo, orientamento e formazione avremo il prossimo anno un successo che si affiancherà alla riforma del ‘4+2′”.