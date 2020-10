Proposte didattiche online per scuole primarie e secondarie da Fondazione Golinelli

Fondazione Golinelli lancia nuove attività didattiche online studiate per proporre il consueto approccio sperimentale e interattivo agli studenti di ogni ordine e grado in tutta Italia.

In un anno particolarmente complesso, una ricca gamma di laboratori online adotta un modello flessibile e integrato per adattarsi alle esigenze delle realtà scolastiche completando l’offerta dei tradizionali laboratori in presenza. Nei laboratori online gli studenti possono collegarsi con gli esperti di Fondazione Golinelli in videoconferenza sia dalla scuola sia da casa.

Per le scuole secondarie di II grado, sono previsti tre i laboratori online su temi di biologia molecolare, chimica e bioinformatica e un percorso laboratoriale sulle scienze forensi.

Per le scuole primarie e secondarie di I grado, sono sei i laboratori online su temi che spaziano dalla chimica, alla fisica, alla biologia, fino ad arrivare all’arte generativa e alla corretta informazione.

PROPOSTE PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO

Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente

Coding ad arte: “algoristi” con Scratch

Fake news: se le conosci le eviti

Idroponica: l’orto in classe

La storia in un seme

Laboratorio di scienza in Minecraft Education Edition

PROPOSTE PER SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

Trasformazione batterica

DNA fingerprinting – Bioinformatica

Immobilizzazione enzimatica della β-galattosidasi

Le Scienze Forensi nelle indagini di polizia giudiziaria

Per informazioni e iscrizioni visita la pagina dedicata: https://fondazionegolinelli.it/it/news/154