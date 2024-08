Progressione di area DSGA facenti funzione, ecco le prime graduatorie utili per le assunzioni Di

Sono in pubblicazione le graduatorie della procedura valutativa di progressione di area per i DSGA facenti funzione. Gli aspiranti hanno potuto presentare domanda entro il 29 luglio. Le assunzioni in ruolo del personale inserito nelle graduatorie di merito e rientrante nei contingenti delle immissioni in ruolo sarà assunto dal 1° settembre 2024.

All’esito della formazione della graduatoria, saranno proclamati vincitori i candidati collocati in una posizione corrispondente al numero dei posti destinati alla procedura valutativa in ogni regione.

Posti per regione

I posti banditi per regione (bando n. 1897 del 17 luglio 2024):

Domande presentate

Le domande presentate per regione:

Abruzzo: 35

Basilicata: 20

Campania: 143

Calabria: 76

Emilia Romagna: 178

Friuli Venezia Giulia: 46

Lazio: 211

Liguria: 33

Lombardia: 526

Marche: 37

Molise: 10

Piemonte: 175

Puglia: 104

Sardegna: 59

Sicilia: 138

Toscana: 128

Umbria: 26

Veneto: 194

Posti autorizzati per le immissioni in ruolo

I posti autorizzati per le immissioni in ruolo dei funzionari dell’elevata qualificazione. Tabelle e decreto

Graduatorie in aggiornamento

Le graduatorie sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR e sul portale InPa.

Le graduatorie regionali restano in vigore fino alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2026/2027.

Abruzzo, Lazio e Molise –