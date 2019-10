Progetto Bimbinsegnantincampo” …competenti si diventa! – percorso ludico-motorio per la Scuola dell’Infanzia

Il MIUR, in collaborazione con l’USR Calabria, promuove il progetto “Bimbinsegnantincampo…competenti si diventa!”

La logica progettuale che lo sostiene è quella della didattica per competenze: le attività ludico-motorie, in esso presenti, sono tese a costruire, nei bambini dai 3 ai 5 anni, un bagaglio motorio ampio, composto da conoscenze e abilità che diventano competenze spendibili nella vita sociale e per tutto l’arco della vita, in un percorso in divenire di ricerca-azione.

Al progetto hanno aderito già dieci Regioni (Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata, Lazio, Marche, Molise, Abruzzo, Umbria e Friuli Venezia Giulia), con un elevato coinvolgimento di scuole e di bambini.

Le scuole interessate potranno aderire al progetto compilando, entro il 30 ottobre p.v. il modello di adesione reperibile sulla piattaforma

https://www.usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it, ove è anche presente l’abstract del progetto.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio di Coordinamento per l’Educazione Motoria, Fisica e Sportiva dell’USR Calabria ai seguenti recapiti: mail: emfscalabr[email protected]; tel.: 0961 734479.

circolare