Prof perché quest’anno non è qui con noi? Mi dispiace ragazzi purtroppo non c’è meritocrazia. Lettera

Inviata da Antonietta Tranchini -Sono una docente precaria e scrivo dalla provincia di Nuoro in Sardegna. Scrivo per chiedervi: ma è possibile fare una scelta su una base di disponibilità per poi rimischiare tutte le carte e renderti conto che quelle cattedre non ci sono più?

Non ci sono perché con le call veloci hanno coperto tutto. E allora io mi chiedo, ma cosa siamo noi? Cosa sono i ragazzi, dov’è la continuità scolastica? Mi sento presa in giro, siamo in mano ad un algoritmo che non torna indietro, non sai se mettere uno spezzone perché l’anno prima il sistema ti ha saltato, perché l’ usp non ha depennato gli immessi in ruolo e invece quest’ anno sì, l’ usp l’ha fatto e allora sei fuori.

È un sistema che non va , è un sistema che impoverisce sia gli studenti che i docenti. La cosa che mi rende felice sono i messaggi dei miei ex alunni: “Prof ma perché quest’anno non è qui con noi?” Mi dispiace ragazzi purtroppo non c’è meritocrazia.