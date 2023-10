“Privacy Talk 2023 – dalla parte dei giovani”: l’evento del Garante per la protezione dei dati personali il 25 ottobre Di

Mercoledì 25 ottobre dalle ore 10:30 alle ore 13:30 si terrà l’evento “Privacy Talk 2023 – dalla parte dei giovani ”, organizzato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con il supporto della Direzione Generale per la progettazione organizzativa, l’innovazione dei processi dell’amministrazione, la comunicazione e i contratti – Ufficio III e dell’USR per la Campania.

La manifestazione è stata progettata prevedendo momenti di riflessione con figure del mondo accademico, dello spettacolo, del giornalismo, che dal palco racconteranno ai ragazzi il loro percorso personale e professionale, richiamando l’attenzione degli stessi su temi di strettissima attualità legati alla privacy, come le tutela dell’identità nei social network, la cybersecurity, le fake news, l’intelligenza artificiale ecc..

L’intenzione dell’Autorità è infatti quella di proporre una forma di divulgazione quanto più possibile empatica e vicina ai ragazzi, capace di coinvolgerli e di spiegare in maniera efficace l’importanza di proteggere i dati personali e la sfera più intima, propria e degli altri.

L’incontro sarà trasmesso, a cura dell’Ufficio del Garante, in streaming e sarà possibile seguirlo collegandosi al sito dell’Autorità www.gpdp.it

Nota