Primo soccorso a scuola come materia obbligatoria: partita la petizione. Già quasi 10 mila firme Di

Il 2 giugno è partita una petizione lanciata dall’associazione Salvagente di Monza che chiede di inserire il primo soccorso come materia obbligatoria nelle scuole.

“È essenziale che il primo soccorso diventi una materia scolastica obbligatoria come nella gran parte del mondo – racconta il presidente di Salvagente Mirko Damasco, si legge su Il Cittadino di Monza e Brianza – Al momento la Regione Lombardia ha approvato solo una delibera di indirizzo che non è vincolante. Serve un’azione del governo, una legge dello Stato, perché chiunque lavori a contatto con minorenni, dagli insegnanti agli educatori negli oratori o nelle società sportive, sia formato e conosca le manovre di primo soccorso. Per ora c’è appunto questa delibera di indirizzo ma nessuno controlla e soprattutto non è obbligatoria”.

“Siamo consapevoli che la raccolta firme on line non abbia alcun valore ma serve per sollevare il problema, per fare pressione sulla politica preché prenda in considerazione la questione.”, continua Damasco.

La raccolta firma è disponibile sulla piattaforma change.org con il titolo: primo soccorso materia scolastica.

La proposta di legge di Forza Italia

In verità lo scorso febbraio è stata a depositata alla Camera una proposta di legge che mira a rendere obbligatori i corsi di primo soccorso nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. L’iniziativa è stata presentata da Stefano Benigni, capogruppo Forza Italia in Commissione Affari sociali.

L’obiettivo dichiarato è formare i ragazzi su come intervenire in caso di emergenza, sia a scuola che a casa.

I corsi saranno incentrati sulle manovre salvavita, la disostruzione delle vie aeree e gli interventi di base in caso di malori o incidenti.

L’importanza di tale iniziativa è data dal fatto che in situazioni di emergenza, la tempestività dell’intervento può fare la differenza tra la vita e la morte.

Riconoscere un’emergenza sanitaria, Allertare il sistema di soccorso (112 o 118), Eseguire le manovre di disostruzione, Intervenire in caso di malori o incidenti. Ecco cosa impareranno gli studenti in base alla proposta di legge.