Presa di servizio personale scuola e differimento per dottorato di ricerca e assegni di ricerca Di

Presa di servizio: uno degli adempimenti più importanti dei primi giorni a scuola sia che sia il primo ingresso, sia che si cambi scuola. Nel nostro speciale abbiamo analizzato le problematiche più comuni e fornito le indicazioni degli Uffici Scolastici.

nella nota diramata dall’USR Campania viene spiegato in modo dettagliato che il differimento della presa di servizio può essere concesso per giustificati motivi, che vanno vagliati dal Dirigente Scolastico.

Nella nota c’è un passaggio importante per dottorato di ricerca e assegni di ricerca

Dottorato di ricerca e assegni di ricerca

“Il divieto di cumulo di impegni da parte dei dipendenti della P.A. di cui all’art. 53 Dlg. 165/200 (e successive modifiche ed integrazioni) non riguarda i dottorandi, in

quanto il dottorato di ricerca è un corso di studio universitario, come lo sono i corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento.

Pertanto, le SS.LL. dopo aver acquisito la comunicazione di accettazione della nomina in ruolo, provvederanno ad emettere il provvedimento di differimento della assunzione in ruolo, per la durata del corso di dottorato, reiterandolo per ogni anno scolastico e fino al completamento del corso stesso.

La C.M. n. 15 del 22/02/2011 estende le disposizioni relative ai dottorandi ai beneficiari di borse post-dottorato ed agli assegnisti universitari

La presente nota ANNULLA e SOSTITUISCE INTEGRALMENTE la precedente nota di questa Direzione scolastica regionale prot. 19003 del 29/08/2019 relativa all’argomento”

La nota dell’USR Campania