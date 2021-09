Presa di servizio docente o ATA neoimmesso in ruolo, cosa accade se non ci si presenta oggi 1° settembre Di

Oggi 1° settembre 2021 inizia l’anno scolastico 2021/22 ed è uno dei giorni più “complicati”,quello della presa di servizio. A “complicare” la situazione potrebbe esserci anche il controllo del possesso del green pass, anche se ci risulta che le scuole abbiano saputo organizzarsi in tempo e quindi l’adempimento non dovrebbe portare via troppo tempo.

La presa di servizio

Ne parliamo ormai da parecchi giorni, è l’adempimento che “introduce” il neoimmesso in ruolo a sistema.

Se il docente o ATA non prende servizio, cosa accade?

Se il personale neoimmesso in ruolo ha trasmesso alla scuola di titolarità una documentazione valida per rimandare l’adempimento, la presa di servizio effettiva avverrà al termine del periodo indicato. In questo caso la nomina avrà effetto giuridico dal 1° settembre 2021 ed economico dall’effettiva firma della presa di servizio.

Se invece non c’è tale documentazione, a spiegare cosa accade è l’Ufficio Scolastico di Foggia in riferimento alle nomine da GPS finalizzate al ruolo

“Qualora il docente neo-immesso in ruolo non prenda servizio, l’Istituzione scolastica dovrà diffidare l’interessato ad assumere servizio entro un termine ragionevole. Qualora il termine scada e il docente non abbia assunto servizio, l’Istituzione scolastica dovrà decretare la decadenza dall’impiego del docente e darne tempestiva comunicazione a quest’Ufficio, che cancellerà dal SIDI l’immissione in ruolo.”

Come quantificare questo lasso di tempo entro il quale prendere servizio?

Secondo l’USR Sicilia il termine deve essere “entro un breve termine (es. tre giorni)” con la precisazione che in caso mancato adempimento alla diffida si procederà con la risoluzione del rapporto di lavoro.

Consigliamo ai nostri lettori di leggere con attenzione la nota diramata già il 23 agosto scorso da USR Sicilia per la presa di servizio, in particolare per l’eventuale incompatibilità con un’altra attività lavorativa.

