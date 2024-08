Premio “Sicilia in LipDub”, con una canzone vince una scuola di Misilmeri Di

Il 31 agosto, a Leonforte, in provincia di Enna, in occasione della serata conclusiva del Premio Città di Leonforte 2024, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia riceverà un riconoscimento speciale per il progetto “Sicilia in LipDub”.

L’iniziativa, che vede coinvolte venti scuole dell’isola coordinate dal secondo circolo didattico Vincenzo Landolina di Misilmeri, si propone di avvicinare gli studenti al mondo del teatro attraverso la creazione di LipDub, video musicali in cui i partecipanti cantano in playback e si muovono in modo sincronizzato con la musica.

La giuria del Premio, composta da esperti del settore teatrale, ha voluto premiare il progetto per la sua capacità di stimolare negli studenti competenze trasversali come la consapevolezza di sé, la comunicazione efficace e l’accettazione della diversità. La realizzazione di un LipDub, infatti, richiede un grande lavoro di squadra, coordinazione e creatività, elementi fondamentali anche nell’ambito dell’educazione teatrale.

“Sicilia in LipDub” si configura come un esempio virtuoso di come la scuola possa diventare un laboratorio di sperimentazione e crescita personale attraverso l’utilizzo di linguaggi innovativi e coinvolgenti come quello del video musicale.