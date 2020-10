Premio Nobel Chimica 2020 a due scienziate: Charpentier e Doudna

Il Premio Nobel per la Chimica 2020 va a due scienziate: Emmanuelle Charpentier, francese, e Jennifer A. Doudna, americana, per “lo sviluppo di un metodo di editing del genoma”.

Emmanuelle Charpentier è direttrice dell’unità per la Scienza dei Patogeni dell’istituto Max Planck di Berlino. Jennifer A. Doudna, della University of California, Berkeley. Le due donne “hanno scoperto uno degli strumenti più affilati della tecnologia genetica: le forbici genetiche CRISPR/Cas9. Utilizzandole, i ricercatori possono cambiare il Dna di animali, piante e microrganismi con estrema precisione. Questa tecnologia ha avuto un impatto rivoluzionario sulle scienze della vita, sta contribuendo alla scoperta nuove terapie contro il cancro e può realizzare il sogno di curare le malattie ereditarie”.

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD

