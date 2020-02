Premio letterario Andrea Camilleri per giovani scrittori, domani si discute risoluzione Casa (M5S)

Cultura, Casa (M5S): Premio Camilleri per giovani scrittori. In Commissione mia risoluzione.

“Molto più di uno scrittore, Andrea Camilleri è stato un punto di riferimento per la cultura italiana, pungolo per la coscienza civica e morale dei suoi concittadini, narratore ineguagliabile dell’anima della sua terra, la Sicilia.

Ciò che ha rappresentato non solo per la sua regione, ma per l’Italia intera, merita di essere celebrato oltre che ricordato: farlo attraverso un premio letterario a lui dedicato e rivolto a giovani scrittrici e scrittori, credo sia il modo migliore per rafforzare quel legame che Camilleri ha sempre avuto con le nuove generazioni, verso cui nutriva speranza e fiducia”. Così Vittoria Casa, deputata del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura e prima firmataria della risoluzione per istituire il premio letterario Andrea Camilleri.

“Il provvedimento che domani verrà discusso in commissione punta proprio a questo: istituire questo premio, prevedendo una cerimonia annuale a Porto Empedocle, Comune natale del maestro Camilleri, è un gesto che, a maggior ragione da siciliana, sento di dovere alla mia terra e ai giovani di tutta Italia che si avvicinano allo straordinario mondo della scrittura”, conclude Casa.