Premio Culturale Luigina Parodi Di

Questo premio viene istituito a diciassette anni dalla scomparsa di Luigina Parodi professoressa appassionata che fino ad età avanzata ha dedicato la sua esperienza alla scuola e alla formazione. L’Associazione Erreics Onlus decide di dedicarle un premio culturale per ricordare la sua professionalità e la sua attenzione per l’istruzione e l’insegnamento soprattutto fra i giovani.

Luigina Parodi, nata a Nettuno l’11 ottobre 1920, lascia la traccia di una convinzione: formare i giovani aiuta a formare anche gli adulti. Questa dodicesima edizione del premio alla cultura è dedicata al tema I miei sogni.

Descrizione del premio

La partecipazione al Premio è gratuita, possono partecipare tutti i giovani di Torino e Province del Piemonte di età compresa fra 14 e 20 anni sia studenti delle scuole superiori che lavoratori. Dal 27 gennaio al 29 ottobre 2023 i ragazzi potranno inviare:

Poesia: libertà di stile e di metrica. Lunghezza massima 30 versi. Testo in lingua italiana. La poesia deve essere inedita. Si può partecipare con un massimo di 2 poesie.

Narrativa breve: libertà di stile e di tecnica espressiva. Racconto, fiaba, dialogo, lettera, diario. Testo in lingua italiana. Massimo 10.000 caratteri compresi gli spazi. Si può partecipare con un massimo di 2 elaborati.

Cortometraggio: massimo 5 minuti, realizzato su DVD

Testo di canzone: la lunghezza del testo sarà a discrezione del partecipante a patto che la proposta sia inedita.

Il miglior testo verrà messo in musica e diffuso sul Web.

Il materiale dovrà essere inviato: via mail a [email protected] e via posta a Elvira Larizza Via Ciamarella 31 int.1 Rivoli(To) 10098 accompagnato dalla domanda di partecipazione al Premio su cui devono essere indicati: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo mail (se posseduto), scuola di appartenenza o attività lavorativa. La domanda deve essere firmata dal partecipante e, se minore, da un genitore e/o responsabile.

Anche in questa edizione una sezione del premio è dedicata ai giovani affetti da autismo e sindromi correlate.

Potranno presentare un lavoro: disegno, elaborato, costruzione o altra espressione artistica sul tema I miei sogni e inviarlo seguendo le modalità su elencate. Non si accettano elaborati prodotti con la comunicazione facilitata.

A novembre verrà effettuata dalla nostra commissione scientifica la selezione dei due lavori più belli per ciascuna delle due sezioni. I lavori verranno premiati a fine novembre con una piccola cerimonia

A tutti i partecipanti al concorso verrà dato un riconoscimento a carattere culturale.

La partecipazione al concorso costituisce implicita autorizzazione al trattamento dei dati personali in applicazione della normativa vigente in materia di privacy e trattamento dati. Erreics Onlus si impegna ad utilizzare i dati richiesti esclusivamente ai fini del presente concorso e della propria attività culturale astenendosi da qualsiasi loro utilizzo a scopo di lucro.

Inoltre l’Associazione Erreics Onlus si riserva di utilizzare gli elaborati partecipanti al premio per pubblicazioni, letture e mostre nell’ambito delle proprie attività culturali senza alcuna finalità commerciale. La partecipazione al concorso costituisce implicita autorizzazione in tal senso.La proprietà artistica e letteraria resterà comunque dell’autore. Per informazioni:

[email protected]

[email protected]

FINALE PP 2023