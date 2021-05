Precariato, Sasso: “Occorre risolvere il problema, chiesto al PD confronto per trovare soluzione condivisa” Di

Il tema del precariato agita la politica italiana. Il tempo stringe e non mancano gli appelli delle forze politiche, in particolare della Lega. Il sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso, su Facebook, lancia un appello al Partito Democratico: “Questo Governo ha la possibilità storica di liberare definitivamente il Paese e di riportare gli Italiani ad una vita normale, serena”, scrive.

Poi aggiunge: “Il M5S ha deciso da tempo di tradire la comunità scolastica, ciò che non comprendo è come il PD abbia deciso di voltare le spalle ai lavoratori della scuola, in gran parte storici elettori della sinistra. C’è ancora tempo, facciamo la storia e risolviamo il precariato, diamo un futuro agli insegnanti dei nostri figli”.

Poi l’annuncio di una richiesta di confronto con il segretario dem, Enrico Letta: “Disponibili a mediare e a trattare, come Lega da tempo abbiamo chiesto a Letta un confronto sull’argomento per una soluzione condivisa, ma pare sia più sensibile ai rimbrotti della Azzolina e di ciò che resta del M5S. Non ci resta che il Presidente Draghi”.