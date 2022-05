Precariato, aggiornamento GPS entro il 31 maggio: anche i precari con titolo conseguito all’estero in attesa del riconoscimento in Italia possono fare domanda, Anief spiega perché e come

“Anche chi ha conseguito un titolo all’estero, ancora non riconosciuto in Italia, è bene che presentare comunque la domanda per l’inserimento nel Graduatorie provinciali per le supplenze, sia per quanto riguarda la specializzazione su sostegno, sia se si è presa l’abilitazione all’insegnamento”.

A sostenerlo è Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief, che in questo modo risponde alle tante richieste di supporto di coloro che hanno conseguito un titolo all’estero ma che sono costretti ad attendere anni e anni per vederselo riconosciuto dall’amministrazione italiana, facendo perdere loro tante occasioni di lavoro e pregiudicando così la carriera professionale.

“Vi sono già diverse sentenze del TAR e del Consiglio di Stato – spiega il sindacalista all’agenzia Teleborsa – che hanno considerato illegittimo il mancato riconoscimento del titolo e tanto più illegittima l’esclusione dalla stipula dei contratti”. Secondo Anief, quindi, l’Ordinanza pubblicata l’11 maggio dal Ministero dell’Istruzione è palesemente viziata, “laddove esclude chi è inserito con riserva in attesa del conseguimento del titolo, perché conseguito all’estero o perché il riconoscimento non è ancora arrivato al 20 luglio”.

I legali del giovane sindacato non hanno dubbi: “Anche chi si trova in queste condizioni ha diritto comunque ad avere il contratto” a seguito di inclusione nelle Gps per le quali c’è tempo fino alle 23,59 del prossimo 31 maggio. “Chi non si è mai inserito nelle GPS – spiega però Pacifico – deve presentare ricorso e deve prima ancora presentare domanda, inserendosi con riserva. E poi dichiarare il riconoscimento del titolo. Chi è già inserito, invece, dovrà aggiornare la sua posizione, ma dovrà anche ricorrere, per fare in modo che l’inserimento nelle GPS sia utile ai fini del conseguimento del contratto”.

Specificatamente per i titoli conseguiti all’estero, Anief ha predisposto una serie di ricorsi, utili a tutelare i diritti calpestatati dei precari in occasione dell’aggiornamento delle GPS 2022 e ottenere:

Supplenza da prima fascia Gps specializzati sostegno estero in attesa riconoscimento titolo

Ricorso al Tar Lazio per ottenere l’assegnazione della supplenza dalla prima fascia delle Gps agli specializzati su sostegno all’estero che hanno presentato domanda di riconoscimento del titolo entro la scadenza di presentazione delle istanze di aggiornamento delle Gps.

Supplenza prima fascia Gps abilitati estero in attesa del riconoscimento del titolo

Ricorso al Tar Lazio per ottenere l’assegnazione della supplenza dalla prima fascia delle Gps agli abilitati all’estero che hanno presentato domanda di riconoscimento del titolo entro la scadenza di presentazione delle istanze di aggiornamento delle Gps.

Inserimento in prima fascia Gps specializzati sostegno estero che presentano domanda di riconoscimento entro il 20 luglio

Ricorso al Tar Lazio per ottenere l’inserimento nella prima fascia delle gps degli specializzati su sostegno che conseguiranno il titolo entro il 30 luglio 2022.

Anief fornisce inoltre a tutti gli interessati le indicazioni utili per la corretta compilazione della domanda attraverso le proprie sedi territoriali.