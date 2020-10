SOS Precari, chi non vince lo straordinario tornerà a fare supplenze. Addio ruolo? Quali soluzioni? Due appuntamenti speciali su Orizzonte Scuola TV [alle 14.45 e alle 19.45] Di

Si avvicina il concorso straordinario, che si terrà a partire da giovedì 22 ottobre, ma a tenere banco, nel mondo della scuola, c’è la questione dei precari con numeri molto alti e tante cattedre ancora vuote. La redazione di Orizzonte Scuola organizza una giornata speciale con due appuntamenti dedicati ai problemi che affliggono il sistema.

Alle 14.45 primo appuntamento con Francesco Verducci, senatore del Partito Democratico, Pino Turi, segretario della Uil Scuola e Costanza Margiotta, coordinatrice del movimento “Priorità alla Scuola”. A moderare il dibattito ci sarà la giornalista de Il Messaggero, Lorena Loiacono.

Alle 19.45 altro appuntamento con Gianluca Vacca, deputato del Movimento Cinque Stelle, Rossano Sasso, deputato della Lega, Marco Campione, esperto in politiche scolastiche. A moderare gli interventi ci sarà la giornalista del “Domani”, Daniela Preziosi.

A condurre i due appuntamenti ci sarà il giornalista di Orizzonte Scuola, Andrea Carlino.

Orizzonte Scuola TV puoi vederla sullo smartphone e tablet, tramite le applicazioni di Facebook e YouTube, ma anche sulla tua Smart TV (per i principali modelli in commercio) collegandoti tramite l’app YouTube: bastano pochissimi passaggi per avere il video in diretta sul tuo schermo di casa.